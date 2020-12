Presidente destaca ações da ALEMS para aproximar sul-mato-grossenses

O presidente Paulo Corrêa estreou o equipamento instalado na tribuna do plenário da ALEMS - Foto: Wagner Guimarães

A tecnologia tem auxiliado no processo de interação entre sociedade e o Parlamento Sul-Mato-Grossense. Na sessão desta terça-feira (15), o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Paulo Corrêa (PSDB), estreou uma câmera multidirecional instalada na tribuna do plenário, que permitirá a interação remota durante as sessões ordinárias.

“É um instrumento linkado ao sistema online da ALEMS, para voltarmos a fazer o uso da tribuna. Quero elogiar os funcionários da Casa por mais uma iniciativa de aproximação do Parlamento e a sociedade”, afirmou Corrêa.

Em aparte, o líder do PSDB na Assembleia, deputado Professor Rinaldo (PSDB), parabenizou as ações da Mesa Diretora em resposta aos anseios da população. “Neste ano atípico, ouvimos a população e propomos soluções importantes, em especial, em resposta à pandemia”. Corrêa aproveitou a oportunidade para informar que nenhum projeto deixou de ser avaliado pelas comissões.

Ele ainda falou sobre o encontro “E Agora, Prefeito? Transição e Gestão com Eficiência”, realizado ontem entre os gestores eleitos para governarem os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Além da ALEMS, o evento teve a participação do Governo do Estado, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), Tribunal de Contas da União (TCU), Tribunal de Contas do Estado (TCE), Ministério Público Estadual (MPE). Saiba mais aqui.

O presidente fez questão de ressaltar a atuação do Governo do Estado para manter Mato Grosso do Sul no rumo do desenvolvimento. “Temos um governo presente que, por meio de uma parceria público-privada, permitirá a universalização dos serviços de esgotamento sanitário nos municípios atendidos pela Sanesul, nos próximos 30 anos, e beneficiará 1,7 milhão de sul-mato-grossenses dos 68 municípios”.

Outro assunto destacado por Corrêa foi o Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais, publicados pelo Tesouro Nacional no mês passado. “Mato Grosso do Sul é o estado com mais investimentos públicos estaduais por habitante. Somos um Estado de oportunidades”, disse o presidente, se referindo aos investimentos de R$ 1,016 bilhão em 2019, o que representa uma relação superior a R$ 360 por habitante.

Ao final de seu discurso na tribuna, o presidente da Casa de Leis desejou um Feliz Natal e um próspero ano novo a população do Estado.