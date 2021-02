Presidente da ALEMS ressalta que união de esforços fortalece Segurança Pública

Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), Paulo Corrêa (PSDB) - Foto: Cyro Clemente

Mais que um setor estratégico, a Segurança Pública é uma causa essencial a todos os deputados estaduais, como reafirmou nesta segunda-feira (22) o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), Paulo Corrêa (PSDB).

"A Segurança Pública é uma prioridade para a população e, consequentemente, do mandato dos 24 deputados estaduais. Por isso, a Assembleia Legislativa de MS é parceria do governo e trabalha que para que o Executivo tenha condições de fazer investimentos enquanto a maioria dos Estados do país mal consegue arcar com a folha de pessoal", disse.

Novas viaturas já estão a serviço da população

A afirmação foi feita durante a entrega de 127 viaturas, das quais 43 para Campo Grande e 63 para municípios do interior do Estado, que contou com a presença de deputados estaduais, prefeitos e demais autoridades.

Polícia Civil, Polícia Militar, Batalhão de Choque, BOPE, PRE, DOF e Corpo de Bombeiros receberam os veículos.



"Mato Grosso do Sul é um exemplo para o país no enfrentamento à pandemia, na resposta rápida que resulta na retomada da economia e, não menos importante, no combate à criminalidade. Fortalecer as forças estaduais de Segurança Pública é uma medida de extremo valor na valorizações das nossas polícias e bombeiros. Política séria, com resultado e entregas que, de fato, beneficiam toda a população", reiterou Paulo Corrêa.

De acordo com o Governo do Estado, foram investidos R$ 23,8 milhões, entre recursos do Executivo, da bancada federal e do Ministério da Justiça. As viaturas entregues hoje fazem parte de um pacote de entregas de 690 novos veículos para a segurança pública, anunciados pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

“A gente fortalece ainda mais as estruturas da Segurança Pública nos 79 municípios. Hoje são 127, mas o previsto para o ano de 2021 são 590 novas viaturas, que vão fortalecer, que vão para a fronteira com proteção balístico, que dão segurança ao bom policial que desempenha as suas funções”, disse Reinaldo Azambuja.

Apoio à Agricultura

União de esforços também permitiu aquisição de motoniveladoras

Pela manhã, o presidente da ALEMS e deputados participaram da entrega de 28 motoniveladoras, com investimentos de aproximadamente R$ 14 milhões, entre recursos próprios do Governo do Estado e emendas parlamentares via Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), empenhadas pelos deputados federais licenciados Geraldo Resende e Tereza Cristina; do deputado federal Luiz Ovando (PSL-MS); e do senador Nelson Trad Filho (PSD-MS).

"Importante apoio para agricultura familiar e o agronegócio sul-mato-grossense. Os equipamentos serão usados também para a conservação e manutenção de estradas vicinais, conservação do solo e água e na construção de terraços em nível. Demandas sempre recorrentes dos municípios, o que fará a diferença para pequenos produtores, assentados, comunidades indígenas e quilombolas", explicou o deputado Paulo Corrêa.

Ele lembrou que a Casa de Leis é parceira importante do governo, aprovando medidas que oferecem condições do Executivo atender às demandas da população de todo o Estado.

*Com informações Subcom/Governo do Estado.