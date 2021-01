Presidente da ALEMS recebe pedido para assumir Governo até dia 30

O presidente Paulo Corrêa recebeu nesta manhã solicitação oficial para assumir o Governo do Estado - (Foto: Cyro Clemente)

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Paulo Corrêa (PSDB), recebeu, na manhã desta terça-feira (25), solicitação oficial para que assuma a chefia do Poder Executivo do Estado até o dia 30 deste mês. O ofício foi entregue pela procuradora do Estado e consultora Legislativa, Ana Carolina Alie Garcia, na sala de reuniões da Presidência da Casa de Leis. .

O parlamentar assumirá a chefia do Executivo porque o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) se encontra de férias e o vice-governador, Murilo Zauith (DEM), está com Covid-19. O pedido é assinado por Zauith e está em conformidade com os artigos 86 e 87 da Constituição Federal.

A decisão, assinada por Paulo Corrêa, foi publicada no Diário Oficial da ALEMS de hoje. A publicação detalha que, se o “período de afastamento for inferior a 15 dias, como ocorre na espécie, não existe necessidade de qualquer autorização ou deliberação do Plenário desta Casa”. O comunicado de afastamento do governador Reinaldo Azambuja de 25 de janeiro a 3 de fevereiro foi publicado no Diário Oficial da Casa de Leis no dia 17 de dezembro do ano passado.

“É uma oportunidade única, uma missão”, definiu Paulo Corrêa, depois de agradecer a Deus, ao governador Reinaldo Azambuja e ao vice Murilo Zauith. O parlamentar informou que convocará, de imediato, o vice-presidente, Eduardo Rocha (MDB), para que assuma, até o dia 30, a presidência da Casa de Leis. “Vou buscar cumprir minha missão da melhor forma possível e vou contar com a experiência do deputado Zé Texeira, que estará nos ajudando aqui na Casa”, acrescentou.

O deputado Zé Teixeira (DEM), que é 1º Secretário da ALEMS, também esteve no evento . É motivo de muita alegria e muito orgulho o presidente da Assembleia Legislativa assumir o Governo do Estado”, comentou o parlamentar. “Tenho certeza que ele desempenhará um grande papel neste período”, finalizou.

A solenidade de posse do deputado Paulo Corrêa na chefia do Executivo será realizada às 11h de hoje na Governadoria.