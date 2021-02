Presidente da ALEMS participa de evento que fomenta desenvolvimento em MS

Paulo Corrêa destacou parceria da Casa de Leis na construção do Estado - Foto: Chico Ribeiro

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Paulo Corrêa (PSDB), participou nesta sexta-feira (19) da autorização de obras na cidade de Maracaju. O parlamentar acompanhou o evento realizado pelo Poder Executivo. Estão previstas a construção de um novo ginásio poliesportivo para o município e a reforma geral da Escola Estadual Coronel Lima de Figueiredo.

“Investimentos públicos em educação, esporte e lazer podem transformar a sociedade e preparar nossos jovens e crianças para um futuro mais promissor e de realizações. A Assembleia Legislativa de MS tem sido parceira na construção de um Estado mais justo, com foco na educação e no crescimento econômico”, destacou o presidente da ALEMS.

Para a construção do ginásio, o investimento estimado é de R$ 18,4 milhões. As instalações serão construídas em um terreno de 20 mil metros quadrados doado pela prefeitura. O objetivo é que o local proporcione novo espaço para shows, jogos e eventos.

Deputados estaduais acompanharam evento realizado pelo Executivo

O complexo deve contar com sala de múltiplo uso, academia, alojamentos, camarotes, esplanada para eventos, quadra de areia oficial, academia ao ar livre, pista de skate e playground.

Já a reforma da escola prevê investimentos de cerca de R$ 3,5 milhões. “A previsão do Governo Estadual é que todas as 356 escolas estaduais sejam reformadas até o fim do próximo ano”, disse Corrêa.

O evento contou com a participação do governador de MS, Reinaldo Azambuja (PSDB), de deputados estaduais, de secretários de Estado, do prefeito do município, de vereadores e de outras autoridades civis e militares.