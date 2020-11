Presidente da ALEMS e deputado de RR debatem atuação conjunta

Presidente Paulo Corrêa e o deputado Renan Filho: Intercâmbio de experiências e discussão de parcerias - ( Foto: Cyro Clemente)

As possíveis parcerias para fomentar o desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul e Roraima foram debatidas durante reunião realizada há pouco na presidência da Assembleia Legislativa (ALEMS), entre o deputado Paulo Corrêa (PSDB) e o deputado estadual Renan Filho (Republicanos-RR).

O republicano ressaltou que o Estado necessita de parcerias nas mais diversas áreas e com todos os Poderes para estimular a economia, em especial no que se refere à exportação de grãos.

"Como Mato Grosso do Sul já é forte nesse setor da Agropecuária, viemos conversar e buscar fazer um link para que o Estado possa ser nosso parceiro", disse Renan Filho. Segundo ele, uma das possibilidades é a exportação de soja e milho para a Guiana Francesa. "Procuramos estados com desenvolvimento na área Legislativa para uma atuação conjunta que faça prosperar os dois estados e atraia investidores", complementou.

O presidente da ALEMS, Paulo Corrêa, ressaltou o protagonismo do colega deputado estadual. "Um prazer receber nobre colega do Legislativo de Roraima. Um deputado jovem, corajoso e com muita vontade de falar o melhor por sua terra. Mato Grosso do Sul é um exemplo para o país, com um Agronegócio pujante e uma setor industrial em franca expansão, e é um privilégio atender e oferecer a outras Assembleias um pouco da experiência positiva do nosso Estado", afirmou.