Presidente da ALEMS destaca investimentos em Segurança Pública - (Foto: Wagner Guimarães )

Em comemoração aos 30 anos de criação do da Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco e Resgate a Assaltos e Sequestros (Garras) e inauguração de um centro de treinamento na unidade, uma cerimônia na manhã desta sexta-feira (5) homenageou policiais que passaram pela delegacia, e autoridades que contribuíram pela Segurança Pública no Estado, dentre elas, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), Paulo Corrêa (PSDB).

Presidente Paulo Corrêa recebeu medalha comemorativa

“Importante frisar que o governo que mais investiu em segurança pública, foi o governador Reinaldo Azambuja. O Garras tem feito trabalho brilhante e a Assembleia não tem faltado no apoio à segurança pública, que com pessoal treinado e equipamentos de qualidade e próprio é uma segurança de qualidade. Feliz de representar a ALEMS neste evento”, destacou o deputado.

O delegado titular do Garras, Fabio Peró, ressaltou que o centro de treinamento é exclusiva e de referência no Estado, e já tem demanda para atendimentos a outras forças policias como PRF, Depen, Agepen, Polícia Federal e Policiais Militares. Ele ainda destacou a presença, na solenidade, de alguns policiais que estavam na criação da especializada, e o desempenho exemplar no país da atuação da unidade.

Um dos homenageados, o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), elogiou o bom trabalho da polícia civil no combate ao crime organizado. O secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, destacou os investimentos em segurança pública, e a importância de um centro de treinamento que vai oferecer treinamento de qualidade, técnicas e procedimentos de eficiência, resultando em ganhos para os agentes e toda sociedade.

Autoridades e policiais homenageados receberam uma moeda comemorativa criada para celebrar os 30 anos do Garras em MS.