Presidente da ALEMS assume o Governo do Estado até dia 30

Presidente da ALEMS, Paulo Corrêa - (Foto: Divulgação)

Com o governador Reinaldo Azambuja afastado para suas férias, e o vice governador Murilo Zauith com Covid-19, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Paulo Corrêa (PSDB), assumiu na manhã desta terça-feira (26), a chefia do Poder Executivo do Estado até o dia 30 deste mês.

Após a solenidade de posse, que contou com a participação de secretários de estado, chefes dos demais poderes, e das principais entidades representativas, Paulo Corrêa falou sobre sua missão.

Sua primeira agenda será uma reunião com o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende. A pauta é a Covid-19.

Já na quarta visitas aos municípios da região do Bolsão e Bonito.

Na Assembleia Legislativa o vice-presidente, Eduardo Rocha (MDB), assume a presidência, até o dia 30.

O comunicado de afastamento do governador Reinaldo Azambuja de 25 de janeiro a 3 de fevereiro foi publicado no Diário Oficial da Casa de Leis no dia 17 de dezembro do ano passado.