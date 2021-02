Prefeito se reúne com a bancada federal e visita ministério em Brasília

O prefeito Marquinhos Trad - (Foto: Divulgação)

O prefeito Marquinhos Trad cumpre agenda em Brasília nesta terça-feira (23). No período da manhã, vai ao Ministério do Desenvolvimento Regional para discutir projetos já em andamento.

Marquinhos e equipe buscam recursos para conclusão do PAC Mobilidade Urbana, PAC Pavimentação e Complexo Bálsamo), além de investimento para novos projetos.

No período da tarde, a equipe se encontra com a bancada federal de Mato Grosso do Sul, quando reivindicarão a inclusão de emendas parlamentares para garantir a continuidade das obras de contenção de enchentes no Rio Anhanduí (entre as ruas do Aquário e a Avenida Manoel da Costa Lima); reforma de unidades de saúde; Hospital das Moreninhas e obras de pavimentação e drenagem em vários bairros