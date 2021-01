Prefeito eleito Marcos Calderan toma posse hoje em Maracaju

Prefeito Eleito Marcos Calderan e Vice-prefeito Mauro Crhistianini tomaram posse hoje em Maracaju - ( Foto: Divulgação )

A cerimônia de posse do prefeito eleito Marcos Calderan, do vice-prefeito Mauro Crhistianini e dos 13 vereadores eleitos para o período entre 2021 e 2024 foi realizada de maneira presencial, respeitando todas as normas de segurança devido a pandemia. A sessão solene aconteceu nesta sexta-feira (1º), às 8h, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Maracaju.

O vice-prefeito Mauro Crhistianini disse que o trabalho unido fará com que Maracaju prospere ainda mais, “Estamos aqui para trabalhar e servir Maracaju, acredito que com o Robert liderando a Câmara Municipal nos ajudará grandemente, assim como nós estamos prontos para servir a nossa população com todo amor e carinho”, disse o vice-prefeito.

O vice-prefeito Mauro Crhistianini ( Foto: Divulgação )

Em seu discurso emocionado Marcos Calderan lembrou do início de sua campanha e como tudo prosperou para essa vitória e diz estar pronto para fazer o melhor para Maracaju.

“Hoje me sinto honrado em tomar posse como prefeito, a voz fica um pouco embargada por conta da emoção, agradeço a minha parceira Meire que sempre está ao meu lado, a Deus por todas as bençãos e força, e por todos aqueles que estiveram na nossa campanha trabalhando nesse projeto que acreditamos que fará com que Maracaju seja mais próspera e ocupará o lugar que tanto merece”, disse o prefeito Marcos Calderan.

O prefeito Marcos Calderan também ressaltou que tem dois grandes times, um são os vereadores e o outro o secretariado que foi escolhido por serem técnicos e de livre espontânea vontade.

“Hoje digo que tenho dois times, vocês vereadores eleitos que nos ajudarão e nosso time técnico que são os secretários, pessoas capacitadas e escolhidas de livre e espontânea vontade minha e do nosso vice-prefeito Mauro que me ajudou grandemente nessas escolhas, acredito que faremos o melhor por nossa cidade”, finalizou o prefeito.

