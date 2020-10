Prédio da Assembleia Legislativa recebe mais uma etapa de sanitização

Procedimento faz parte das ações da ALEMS no combate ao coronavírus - ( Foto: Osvaldo Júnior)

Em continuidade às ações de combate à covid-19, as instalações da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) receberam mais uma etapa de sanitização nesta quinta-feira (29). O procedimento, realizado em todos os setores da Casa de Leis, foi feito de acordo com as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para desinfecção de locais públicos.

“A Assembleia Legislativa continua firme no combate ao coronavírus. Realizamos nesta quinta-feira mais uma sanitização completa na Casa de Leis, com objetivo de proporcionar mais segurança e zelar pela saúde dos nossos servidores”, explicou ou o 1º secretário da ALEMS, deputado Zé Teixeira (DEM).

O parlamentar ainda destacou que o Legislativo tem mantido medidas rígidas para evitar a disseminação da doença nas dependências do prédio. “Disponibilizamos diariamente álcool em gel para uso dos funcionários, limpeza diária e aferição da temperatura nas portas de acesso da nossa Casa Legislativa”, detalhou.

Os procedimentos de sanitização são realizados em parceria com o Comando Geral da Polícia Militar. Durante o processo, não é necessário que os servidores deixem as instalações da ALEMS, já que os produtos de desinfecção são ministrados em medida que não acarreta riscos à saúde.

As dependências da Assembleia Legislativa já receberam outras sanitizações.