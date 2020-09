Por meio de nota, PSL reafirma candidatura de Trutis à prefeitura de Campo Grande

A senadora Soraya Thronicke e o deputado federal Trutis estão em guerra no PSL - (Foto: Reprodução)

A polêmica envolvendo Soraya Thronicke, Loester Trutis e PSL ganhou mais um capítulo. Na tarde de hoje (15), as redes sociais do partido em Campo Grande divulgou uma nota, informando que o PSL Nacional validou a candidatura de Trutis à prefeitura de Campo Grande.

A senadora e presidente estadual da sigla, pediu o cancelamento da convenção, no TRE-MS na tarde de ontem (14) e protocolou o pedido de impugnação da convenção realizada no último domingo (14). Até então o vereador Vinicius Siqueira era o pré-candidato oficial do partido para brigar pela prefeitura de Campo Grande.

Na nota, o partido reafirmou a convenção validada no domingo, onde o deputado e presidente municipal do partido, foi o escolhido para representar o partido nas eleições.

“Informamos que o PSL Nacional tornou sem validade o ato da senadora Soraya Thronicke, bem como sua intenção de realizar nova convenção. O PSL Nacional, comprometido com a verdade, afirma que reconhece e homologa a convenção realizada no último domingo, a Presidência do Diretório Municipal de Campo Grande e candidatura a prefeito do deputado federal Loester Trutis, assim como os 33 candidatos à vereança homologados por esta”, diz a nota.

Confira a nota na íntegra: