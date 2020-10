Ponto de Vista esclarece principais dúvidas sobre usucapião extrajudicial

Em bate-papo por videoconferência, advogado respondeu perguntas enviadas pelo Instagram da ALEMS - ( Foto: Divulgação TV ALEMS)

Seguindo uma tendência de desburocratização de institutos consagrados do Direito brasileiro, o usucapião ganhou uma nova possibilidade de efetivação com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil (NCPC), em 2016. Trata-se do usucapião extrajudicial, que será o assunto discutido no próximo Ponto de Vista, que vai ao ar nesta quinta-feira (15), na TV ALEMS.

O entrevistado dessa edição é o advogado douradense Bruno Rumiato, que explicou as novidades trazidas tanto pelo NCPC como pelos regulamentos editados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sobre essa modalidade de aquisição da propriedade. Em bate-papo por videoconferência, ele também respondeu algumas perguntas enviadas pelos seguidores da Casa de Leis no Instagram.

Apresentado pelo jornalista Paulo Radamés, o Ponto de Vista é o programa da TV ALEMS que discute o cruzamento entre o Direito e a Política, oferecendo ao telespectador a oportunidade de se manter atualizado sobre as principais novidades jurídicas do cenário nacional e estadual com advogados e servidores do sistema de justiça brasileiro.

As edições são exibidas pelo canal 9 da NET, nas terças e quintas-feiras (17h30 e 13h30) e aos domingos a partir das 11h30. Além disso, todas as edições podem ser conferidas pelo Youtube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.