Ponto de Vista discute acessibilidade no serviço público 

A Entrevistada é a advogada Rosa Luz, que preside a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB/MS - (Foto: TV ALEMS)

Os direitos da pessoa com deficiência no Brasil vêm, fradativamente, conquistando mais espaço no debate público. Discutir esses importantes avanços é a proposta da nova edição do Ponto de Vista, que estreou no último domingo (15) na grade de programação da TV Assembleia.

A advogada Rosa Luz, que preside a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB/MS e o servidor do Ministério Público da União, Bruno Nakamura apresentaram suas experiências pessoais lidando com o tema a partir de suas trajetórias profissionais e como buscaram a efetivação de seus direitos com a legislação brasileira que regula a matéria.

Apresentado pelo jornalista Paulo Radamés, o Ponto de Vista é o programa da TV ALEMS que discute o cruzamento entre o Direito e a Política, oferecendo ao telespectador a oportunidade de se manter atualizado sobre as principais novidades jurídicas do cenário nacional e estadual com advogados e servidores do sistema de justiça brasileiro.

As edições são exibidas pelo canal 9 da NET, nas terças e quintas-feiras (17h30 e 13h30) e aos domingos a partir das 11h30. Além disso, todas as edições podem ser conferidas pelo Youtube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.