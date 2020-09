Ponto de Vista destaca retomada dos serviços presenciais no TJMS

O Desembargador Paschoal Carmello Leandro - (Foto: Divulgação)

Após seis meses de adoção do distanciamento e de novas práticas sociais em razão das políticas sanitárias implementadas após a pandemia do Covid-19, aos poucos o serviço público se prepara para a volta dos atendimentos presenciais. Em Mato Grosso do Sul, coube ao Tribunal de Justiça dar o primeiro passo ao anunciar que a partir de 8 de setembro juízes, desembargadores e servidores retornariam ao serviço nas unidades do judiciário estadual.

Para falar sobre essa experiência de trabalho remoto dos membros do TJMS, a retomada gradual dos serviços presenciais e como essa realidade pode transformar a rotina da prestação jurisdicional, o Ponto de Vista conversou com os desembargadores Alexandre Bastos, que preside a 4ª Câmara Cível e Paschoal Leandro Carmello, que preside o tribunal.

Apresentado pelo jornalista Paulo Radamés, o Ponto de Vista é o programa da TV ALMES que discute o cruzamento entre o Direito e a Política, oferecendo ao telespectador a oportunidade de se manter atualizado sobre as principais novidades jurídicas do cenário nacional e estadual com advogados e servidores do sistema de justiça brasileiro.

