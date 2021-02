Ponto de Vista aborda a defesa do consumidor a partir da Lei de Proteção de Dados

A edição de fevereiro do Ponto de Vista traz ao telespectador da TV Assembleia uma entrevista com o superintendente do Procon MS, Marcelo Salomão, sobre as ações que o órgão de defesa do consumidor no estado pretende realizar afim de efetivar o cumprimento da nova Lei Geral de Proteção de Dados. O programa vai ao ar a partir das 11h30 deste domingo (14).

LGPD

Publicada em agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados terá sua vigência em completo a partir de 2021, mas algumas de suas principais regras já estão valendo, como os incrementos na proteção à privacidade do cidadão e a disposição de regras a serem observadas tanto pela Administração Pública como ao setor privado no tocante à transparência na manipulação de dados pessoais.

Apresentado pelo jornalista Paulo Radamés, o Ponto de Vista é o programa da TV ALEMS que debate o entrosamento entre o Direito e a Política, oferecendo ao telespectador a oportunidade de se manter atualizado sobre as principais atualizações jurídicas do cenário nacional e estadual, em entrevistas com advogados e servidores do sistema de justiça brasileiros.

As edições são exibidas pelo canal 9 da Claro NET TV, nas terças e quintas-feiras (17h30 e 13h30) e aos domingos, a partir das 11h30. Além disso, todas as edições podem ser conferidas pelo Youtube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.