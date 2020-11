Polícia prende dois e apreende uma adolescente por tráfico de drogas, durante Operação Eleições

A operação acontece hoje (15) - (Foto: Divulgação)

Durante operação da Polícia Civil, no município de Rio Verde, para combater crimes eleitorais, policiais locais, com apoio da equipe de Campo Grande prenderam um homem e uma mulher e apreendeu uma adolescente por tráfico de drogas. A prisão aconteceu na manhã deste domingo (15), numa barreira feita na MS 427, Km 1 (estrada de Sete Quedas), em fiscalização comandada pela Delegada Andressa Vieira.

Em entrevista feita com o autor de 18 anos, este confessou que era usuário e que estava transportando pequena quantidade de maconha, mas ao fazer busca na motocicleta Sundow Web, placa de Coxim, conduzida pelo jovem, os policiais encontraram 26 gramas de maconha, pronta para venda, envolvidas em uma meia e a quantia de R$ 368,00, em notas variadas, que estavam no meio do documento da moto. Diante disso o autor acabou confessando ser traficante e revelou à equipe policial que em sua residência havia mais droga armazenada, no Bairro João de Barro.

Os policiais foram até o local e na casa do traficante foram encontrados: 1,1 Kg gramas de Maconha, 625 g de Skank e 5 g de cocaína, além de balança de precisão, papel filme para embalar a droga, caderno com anotações das vendas e dichavador. Na residência estava a mãe do rapaz que também foi presa em fragrante pelo tráfico e a companheira dele que foi apreendida como adolescente infratora.