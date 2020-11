PGE em Ação inicia série especial sobre Coordenadorias Jurídicas da PGE/MS 

Procuradora Doriane Gomes Chamorro é a primeira entrevistada da série - (Foto: TV ALEMS)

O programa PGE em Ação, produzido em parceria entre a Assembleia Legislativa (ALEMS) e a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul, inicia nesta semana uma série especial sobre o trabalho realizado pelas Coordenadorias Jurídicas da PGE/MS.

As unidades, distribuídas por todas as secretarias de Estado, tem por finalidade a coordenação e a supervisão técnica das atividades jurídicas dos respectivos órgãos, entre outras atividades. Em outras palavras, isso inclui a orientação dos gestores públicos durante o processo de tomada de decisões e a prevenção à judicialização.

Neste primeiro programa a procuradora Doriane Gomes Chamorro apresenta o trabalho da Coordenadoria Jurídica da Procuradoria-Geral do Estado na Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD).

PGE em Ação

Resultado da cooperação entre a ALEMS e a PGE/MS, o programa é destinado a divulgar a atuação e finalidade institucional da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul, suas unidades, eventos apoiados e realizados pela Escola Superior de Advocacia Pública (ESAP), além de serviços administrativos executado pela instituição e colocados à disposição dos cidadãos.

Novos episódios estreiam quinzenalmente às terças-feiras às 7h ou às quintas-feiras às 17h. As reprises acontecem aos sábados às 11h30 e aos domingos às 9h30 na TV ALEMS. Todos os programas também são replicados pela TV Educativa - canal 4.1 (TV aberta) e canal 15 (da NET), e são disponibilizados também no Canal do YouTube da ALEMS.