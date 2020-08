Personalidades entrevista a doutora Jaceguara Dantas da Silva

Promotora de Justiça Jaceguara Dantas da Silva Passos - (Foto: MP MS)

A entrevistada desta edição do Programa Personalidades, da TV Assembleia, é Jaceguara Dantas, procuradora de Justiça Criminal do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS), desde 9 de setembro de 2015. Ela é doutora em Direito, área de concentração em Direito Constitucional, e mestre em Direito, e especialista em Direitos Difusos e Coletivos pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Jaceguara Dantas tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Público. É diretora-geral da Escola Superior do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, e membro do Conselho Superior do Ministério Público. Seu nome está também no rol de homenageados de nosso programa, pois é uma grande referência feminina de nosso Estado, com saber jurídico indiscutível.

Sob o comando do apresentador Ben-Hur Ferreira, a procuradora nos conta sua história e trajetória profissional. O programa Personalidades é exibido pela TV Assembleia, no canal 9 da Claro Net TV, e também está disponível pelo canal da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), no Youtube.