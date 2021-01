Pedro Paulo deixa secretaria municipal do Rio para votar em eleição na Câmara

O secretário municipal de Fazenda e Planejamento do Rio, Pedro Paulo, deixará o cargo temporariamente para reassumir seu mandato de deputado federal e votar na eleição para a Presidência da Câmara dos Deputados, na próxima semana. A exoneração de Pedro, deputado pelo DEM, foi publicada nesta quarta-feira, 27, no Diário Oficial da capital fluminense.

O secretário foi às redes sociais explicar a exoneração. Em sua conta no Twitter, escreveu que reassumirá o mandato a pedido do partido. "A pedido do meu partido, o Democratas, retorno ao mandato de Dep Federal nos últimos dias de uma votação decisiva p/ o Brasil, a eleição da Presidência da Câmara. Mas meu trabalho de ajustes das contas do Rio não vai parar nem 1 min. Semana q vem, volto oficialmente p/ missão!", diz o post publicado na manhã desta quarta-feira.

Pedro Paulo, que já exerceu dois mandatos de deputado federal pelo MDB, mudou-se para o DEM junto com o prefeito do Rio, Eduardo Paes. Nas eleições gerais de 2018, quando Pedro Paulo foi reeleito para o terceiro mandato, Paes foi derrotado como candidato a governador já pelo DEM, que o abrigou após os escândalos de corrupção envolvendo o ex-governador Sergio Cabral atingirem o MDB do Rio como um todo.