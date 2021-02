Pedido de Zé Teixeira para obras na MS-223 é atendido pelo Governo do Estado

Em maio de 2017, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM), preocupado com a situação da malha viária de Costa Rica e região, apresentou indicação solicitando obras de reparo nas rodovias MS-306, em toda a sua extensão, iniciando na divisa do Estado de Mato Grosso, da MS-223, em toda a sua extensão, iniciando no trevo da MS-306 (Cantina) até Costa Rica, e da MS-316, iniciando no Bar do Copo Sujo, no trevo da Cidade de Costa Rica, até a MS-306 (Gaúcho Pobre), em Costa Rica.

Na época, Zé Teixeira citou que obras seriam importantes, uma vez que, os produtores rurais estavam sofrendo com a situação das rodovias. “Muitos pedidos chegaram até meu gabinete, informando o estado dos trechos em questão. Com as obras, além de oferecer trafegabilidade segura aos sul-mato-grossenses, garantimos também boas condições para os homens e mulheres do campo que usam a rodovia para o transporte de suas produções. Com vias em perfeito estado é possível reduzir o custo com o transporte, barateando assim o alimento na mesa do cidadão”, afirmou Teixeira.

No último dia 10 de fevereiro, o Governo do Estado realizou em Costa Rica a entrega da obra de implantação e pavimentação asfáltica da MS-223, no trecho Costa Rica – Figueirão. A obra atende ao pedido do deputado Zé Teixeira, que celebrou esta importante conquista para Costa Rica e região. “Sem dúvidas, hoje demos a nossa parcela de contribuição para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul”, afirmou o parlamentar.