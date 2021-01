Pedido de Felipe, recuperação de rodovia que dá acesso a Bonito é autorizada pelo Governo

O Governo do Estado autorizou nesta sexta-feira (15) o lançamento do edital de licitação para a obra de recuperação da MS-382, que interliga os municípios de Bonito e Guia Lopes da Laguna. Esta é uma das primeiras reivindicações que o deputado estadual Felipe Orro fez desde que começou sua atuação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A recuperação da rodovia faz parte do pacotão de obras do Governo do Estado, que destinará R$ 376 milhões para pavimentação e restauração de estradas.

O trecho de 51,9 km da MS-382 compreende a ligação com a BR-060, em Guia Lopes da Laguna, e a MS-178, que dá acesso ao município de Bonito. A abertura da licitação da obra, prevista para ser executada em dois lotes, ocorrerá em 22 e 23 de fevereiro.

A primeira vez que o deputado Felipe Orro solicitou a recuperação da rodovia foi no ano de 2011. "Foi uma das primeiras reivindicações que fiz como deputado estadual. Desde então acompanho todas as demandas de Bonito e Guia Lopes da Laguna, e agora celebramos o anúncio da recuperação desta importante rodovia que interliga os dois municípios", explica o deputado estadual.

Felipe Orro acrescenta que o trecho se deteriorou nos últimos anos com o aumento na circulação de turistas na região. "Bonito é a nossa Capital do Ecoturismo e sempre trabalhamos para fortalecer a infraestrutura da cidade. As atuais condições de trafegabilidade da MS-382 são precárias e há risco de acidentes. Por isso agradeço à iniciativa do Governo do Estado, que incluiu esta demanda no pacote de obras. A recuperação dessa rodovia representa mais segurança para quem circula entre Bonito e Guia Lopes da Laguna", explica Felipe Orro.