PDT e NOVO anunciam candidatos para prefeitura de Campo Grande

Dagoberto Nogueira e Guto Scarpanti - (Foto: Reprodução)

O PDT (Partido Democrático Trabalhista) lançou oficialmente na manhã de hoje (3) a candidatura de Dagoberto Nogueira para concorrer à prefeitura de Campo Grande. A candidata a vice é Kelly Costa, secretária de Movimentos Sociais do PDT.

Na convenção que aconteceu que por meio de uma live, o candidato já anunciou os projetos, além de relembrar as emendas enquanto era deputado para o município, entre elas as escolas de tempo integral.

Mais tarde, o NOVO vai anunciar a candidatura de Guto Scarpanti. A live vai acontecer às 18h30. O candidato tem 38 anos, foi escolhido após um processo seletivo que durou quatro meses.

Guto é formado em Gestão de Micro e Pequenas Empresas pela Uniderp e com MBA em Gestão Pública na Universidade Anhanguera Uniderp, Guto trabalha como Gerente Comercial e Agente de Exportação em uma indústria do setor madeireiro e como Sócio-Administrador em uma empresa no ramo de tecnologia.

Além de Dagoberto Nogueira e Guto Scarpanti, também aparecem como pré-candidatos o vereador Vinícius Siqueira (PSL), os deputados estaduais Márcio Fernandes (MDB), João Henrique Catan (PL) e Pedro Kemp (PT).

As eleições estão previstas para acontecer no dia 15 de novembro e 29 de novembro.