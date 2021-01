Paulo Corrêa participa da posse do presidente do TJMS e ressalta respeito entre os poderes

Nesta sexta-feira (23), o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Paulo Corrêa (PSDB), participou do evento de posse do novo Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), desembargador Carlos Eduardo Contar. Na ocasião, Paulo Corrêa destacou a integração dos poderes em prol do estado de Mato Grosso do Sul.

“O desembargador Contar também esteve presente na posse da Mesa Diretora da Casa de Leis no dia primeiro de janeiro. Existe um relacionamento de respeito entre os poderes, uma integração dos poderes em prol da administração do estado de Mato Grosso do Sul”, ressaltou Paulo Corrêa, pontuando que cada poder, Judiciário, Legislativo e Executivo, age por um mesmo objetivo, mas preserva a interdependência.

No evento, Contar afirmou compromisso com a qualidade do serviço prestado pelo Poder Judiciário. “Como proposta objetiva, o que eu pretendo realmente trazer para o nosso Estado é uma questão de segurança e controle de qualidade. Então nós vamos buscar implantar isso”, afirmou. “Quero trazer para todo o Tribunal de Justiça. Faremos através de um trabalho de consultoria, depois de auditoria externa, que nos certifique em relação a estas questões da segurança do trabalho e sobre qualificação”, destacou, ainda, o desembargador empossado.

O evento de posse foi realizado no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo, com plano de biossegurança para evitar a propagação do coronavírus. Além do presidente do TJMS, foram empossados para o biênio 2021/2022 os desembargadores Sideni Soncini Pimentel (vice-presidente) e Luiz Tadeu Barbosa Silva (corregedor-geral de Justiça). O desembargador Paschoal Carmello Leandro foi quem deixou a presidência do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.