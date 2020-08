Passagem de Bolsonaro por MS mostra força do agronegócio, protagonismo de Tereza Cristina e forte apoio para reeleição

Bolsonaro chaga a Corumbá com Tereza Cristina e Azambuna - (Foto: Carolina Antunes/PR)

Em meio a histeria de apoiadores, abraços, multidão aglomerada, falta de máscara, churrasco, homenagens, discursos inflamados, almoços e até colheita de milho safrinha, a vinda do presidente foi um mega acontecimento para a população de MS, que demonstrou, que apesar de todos os percalços ainda apoia em massa a gestão do atual presidente. A passagem rápida, mas não menos marcante de Bolsonaro, mostrou ainda a força do agronegócio sul-mato-grossense e o papel preponderante e de protagonismo que a ministra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) tem no atual Governo.

Tereza participou na terça-feira (18), ao lado do presidente da Estação Radar de Corumbá (MS), da Força Aérea Brasileira. Em seu discurso, o presidente destacou a importância do agronegócio para a economia do país e lembrou que o setor está sendo fundamental para o abastecimento da população durante a pandemia.

“Podemos viver sem muita coisa, mas ninguém vive sem comida. O nosso governo enfrentou a questão da pandemia tendo à frente como baluarte nossa querida ministra Tereza Cristina. O homem do campo não parou de trabalhar, não teve lockdown”, disse Bolsonaro.

O presidente Bolsonaro, o governador Reinaldo Azambuja e a ministra Tereza Cristina - (Foto: Reprodução)

O presidente também destacou que o agronegócio é a “locomotiva da nossa economia”, lembrando o desempenho do setor no comércio exterior. “O nosso agronegócio vem batendo recordes, cada vez exporta mais, os portos no Brasil também vêm batendo recordes ao longo dos últimos cinco meses, de exportações do que produzimos no campo”. Bolsonaro agradeceu o trabalho da ministra Tereza Cristina na abertura de mercados no exterior.

Corumbá

O presidente chegou por volta das 10 horas da manhã no aeroporto de Corumbá, já quebrando protocolos e deixou que uma multidão de f]as que estavam no local entrassem na pista para cumprimentá-lo.

Segundo a FAB, a estação inaugurada ontem foi mais um reforço na vigilância das fronteiras do Brasil. Bolsonaro ativou a estação e fez contato com a primeira aeronave detectada pelo radar.

Bolsonaro no meio da multidão - (Foto: Reprodução)

A entrada em serviço desses novos equipamentos visa potencializar a identificação de aeronaves voando em baixas altitudes naquela região de fronteira. Além de auxiliar no controle do espaço aéreo, a nova estação vai proporcionar a ampliação da vigilância e o combate ao tráfego aéreo ilícito, com foco no Centro-Oeste brasileiro.

Também participaram do evento o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, o ministro do gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, o Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Antonio Carlos Moretti Bermudez e o governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja.

Nioaque

Após o evento, a comitiva participou de visita ao 9º Grupo de Artilharia de Campanha do Exército, em Nioaque. O presidente chegou até o município de helicóptero, que saiu de Campo Grande. Bolsonaro serviu na companhia da cidade na década de 70 e tem uma relação de amor com o município, segundo ele.

A aparição do presidente no município causou verdadeiro furor entre os moradores, que receberam o chefe do Poder Executivo com o coro "Bolsonaro, cadê você? Eu vim aqui só para te ver”. A passagem teve até comitivas de moradores de Aquidauana e Anastácio que enfrentaram a rodovia para encontrar o presidente. Em outras ocasiões, Bolsonaro já havia deixado evidente o carinho pelo município. Para receber o presidente, um grande esquema de segurança do Exército Brasileiro foi montado. Vários trechos foram interditados como forma de controlar o tráfego de veículos. Várias faixas e outdoors foram espalhadas pela cidade dando boas vindas ao presidente.

O presidente percorreu pelas ruas de Nioaque - (Foto: Reprodução)

Para a chegada do presidente na cidade liderada pelo prefeito Valdir Júnior (PSDB), foi organizado uma salva de gala com 21 tiros de festim, disparados por obuseiros 105 mm como forma de homenagem a Bolsonaro que já serviu na cidade para o 9º Grupo de Artilharia de Campanha de Nioaque, entre 1979 a 1981. A visita aconteceu por volta das 15h30, mas fez a aparição para o público por volta das 17h00.

"É a primeira que eu venho aqui e estou impressionado com a recepção do povo ao presidente Bolsonaro. A cidade é o retrato da simpatia e estou muito feliz de ter tido essa oportunidade. Desejo muita saúde, alegrias, realizações e vamos continuar por um Brasil melhor", disse o Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional do Brasil, Augusto Heleno a Serrana FM de Nioaque do Grupo Feitosa de Comunicação.

Agradecimento

Antes de finalizar sua passagem pelo Estado, Bolsonaro fez questão de ir com a equipe até a fazenda Engenho 2 da família Basso, a 75 km de Sidrolândia. Em 2018, o produtor rural Rodrigo Basso, gastou cerca de R$ 70 mil para escrever em meio a lavoura a frase “Bolsonaro 2018”. O motivo da parada no local foi agradecer o apoio dos produtores, o que resultou em mais aglomeração, passeio de colheitadeira e degustação de churrasco.

Bolsonaro abraçou os colaboradores foi saudado com vivas pelos produtores rurais e enalteceu novamente o papel do homem do campo. E mais, deixou claro que a corrida para a reeleição já começou e a pandemia não será obstáculo para que ele percorra os estados do País.