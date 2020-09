Parlamento está lutando para dar resposta na proteção florestal, diz Alcolumbre

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre - ( Foto: Estadão )

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), evitou comentar o discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta terça, 22, mas afirmou que o Congresso está focado em dar respostas à destruição das florestas. Alcolumbre declarou que não acompanhou o pronunciamento.

Na fala, Bolsonaro afirmou que os incêndios no Pantanal e na Amazônia são usados numa "brutal campanha de desinformação" com o objetivo de atacar o governo. O Senado criou uma comissão externa para acompanhar a situação do Pantanal.

Além disso, há pressão para criação de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) sobre o tema. "Se ele fez esse discurso, eu não acompanhei. Eu sei que nós estamos fazendo e todo dia lutando para dar respostas de proteção das nossas florestas e respeitando a legislação brasileira", declarou o Alcolumbre ao chegar no Senado.