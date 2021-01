Parlamentares reagem à fala de Bolsonaro sobre Forças Armadas

Câmara dos Deputados - (Foto: Agência Brasil)

Deputados usaram suas redes sociais para comentar as declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro, que afirmou nesta segunda-feira, 18, em conversa com apoiadores no Palácio do Planalto, que "quem decide se o povo vai viver em uma democracia ou ditadura são suas Forças Armadas".

O ex-relator da reforma da Previdência, deputado federal Samuel Moreira (PSDB-SP), disse que o presidente instiga a opinião pública a fim de criar desordem. "É um irresponsável que cultiva o hábito de provocar a opinião pública, com o objetivo de criar confusão, porque é na confusão que ele pensa reinar. Quem garante a democracia é a Constituição", afirmou.

Moreira também pede que o Bolsonaro "pare de bla-bla-blá e comece a governar".

Para o deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG), o presidente representa uma "ameaça à democracia ao dizer que ela é uma concessão dos militares e não uma conquista da sociedade brasileira".

O deputado também defende que as funções das Forças Armadas estão relacionadas "a defesa do território e da soberania, mas elas não têm o papel de escolher se teremos ou não eleições".

Rodrigo de Castro (PSDB), deputado federal por Minas Gerais, afirmou que o papel das Forças Armadas está definido pela Constituição. "A história nos mostra que toda vez que as Forças Armadas extrapolaram a sua missão, a experiência foi extremamente negativa", afirmou.

Para o parlamentar, a democracia brasileira precisa ser fortalecida diariamente. "Não há espaço para retrocessos e, sequer, para suposições ou ameaças de que as Forças Armadas poderiam atuar em sentido contrário", concluiu.

A deputada federal Erika Kokay (PT-DF) disse que o presidente está "derrotado e acuado na guerra da vacina", além de defender que, com as declarações, Bolsonaro "volta a flertar com o golpismo e o autoritarismo". "O povo quer a democracia e o seu impeachment!", disse Kokay.

Da mesma forma, Jandira Feghali (PCdoB-RJ) afirma que Bolsonaro está "rastejando na sarjeta" e "ventila mais uma baboseira polêmica para ganhar relevância". A deputada conclui: "Pelo que todo mundo vê, o sr. é uma vergonha. E as Forças são do Estado, não apenas de um governo, como o seu fracassado".