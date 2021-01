Parlamentares cobram convocação do Congresso

A deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR) é uma dos parlamentares que pedem convocação - (Foto: Wilton Jr./Estadão)

Parlamentares usaram suas redes sociais nesta sexta-feira, 15, para cobrar o retorno das atividades do Congresso Nacional, que está de recesso até o início de fevereiro. O colapso do sistema de saúde de Manaus, a prorrogação do estado de calamidade e do auxílio emergencial são pontos indicados por deputados e senadores que se declaram favoráveis à convocação.

Segundo a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), a crise sanitária e a intimação do ministro da saúde, Eduardo Pazuello, são os motivos para o fim do recesso. Além disso, a deputada também cobrou os presidentes da Câmara e do Senado pelo retorno das atividades. "Não é possível o Congresso Nacional estar de portas fechadas. É urgente sua convocação, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre", disse Gleisi.

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) chegou a apresentar, no início de janeiro, um requerimento para convocação de sessão legislativa extraordinária do Congresso para debater a prolongação do estado de calamidade e do auxílio emergencial. "No dia em que o Brasil se transformar num país sério, não vai faltar oxigênio. Vai faltar cadeia para aqueles que por ação ou omissão contribuirão para este caos. Mais de 200 mil mortos e o Congresso continua em recesso, só pensando em eleição com as bênçãos e verbas do Executivo", disse Vieira em seu perfil no Twitter. O senador chegou a classificar a continuação do recesso parlamentar como "criminosa".

O deputado federal Celso Maldaner (MDB - SC) assinou o requerimento de Vieira pela retorno das atividades e afirmou: "Temos muitas pautas importantes para discutir, principalmente o plano de vacinação para combater a pandemia do coronavírus que assola o país e salvar vidas".

Fábio Mitidieri (PSD - SE) disse em seu perfil no Twitter que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), defendeu a suspensão do recesso parlamentar. "Foi o presidente do Congresso, Senador Alcolumbre, quem quis a manutenção. Nós estamos aqui pra trabalhar. Seja virtual ou presencial, o momento é de colaborar", afirmou o deputado.

"Defendo a convocação do Congresso para tratarmos da prorrogação do AUXÍLIO EMERGENCIAL. A pandemia não acabou e o povo precisa de ajuda!", disse o deputado Célio Studart (PV - CE). Segundo ele, o colapso do sistema de saúde no Amazonas é grave e "enquanto isso, o Governo dificulta a destinação de verbas a quem mais precisa".

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, usou suas redes sociais nesta tarde para afirmar que solicitaria a convocação da Comissão Representativa ao presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Maia afirmou que "é mais do que urgente que o Parlamento esteja de portas abertas, trabalhando para encontrar soluções para essa situação tão drástica e urgente". Cabe ao presidente do Congresso a convocação de comissões e o retorno das atividades parlamentares. A Comissão Representativa é composta por sete senadores e 16 deputados e pode atuar em situações excepcionais e urgentes.