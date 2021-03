Parceria do Governo com bancada federal multiplica emendas e recursos aos municípios

(Foto: Chico Ribeiro/SECOM-MS)

A parceria do Governo do Estado com a bancada federal multiplica as emendas aos 79 municípios do Estado, garantindo mais recursos em diversos setores, como segurança, infraestrutura e educação. Nesta segunda-feira (8) foram entregues 168 ônibus escolares, no valor de R$ 34,13 milhões, por meio do Ministério da Educação.

A senadora Simone Tebet destacou a importância desta parceria, que tem rendido frutos ao Estado, desta vez para educação. “Este é um recurso de toda bancada federal, que nas mãos do governador Reinaldo Azambuja são capazes de multiplicar e fazer milagres”, afirmou.

Ela destacou que os novos prefeitos vão perceber a diferença de administrar contando com a parceria do governo estadual e com as emendas da bancada federal, em um trabalho coletivo. “Tenho certeza que em 2021 os prefeitos e prefeitas eleitas vão ver o milagre da multiplicação das nossas emendas, em uma parceria do governo federal e do Estado”.

Os parlamentares destacaram que todos os municípios do Estado vão dispor de emendas ao orçamento, por meio desta parceria. “É importante fortalecer estas parcerias, com a bancada federal dando os recursos que pertencem a eles, onde poderia direcionar para onde quisessem, mas preferiram contribuir com o Governo do Estado e nós fazemos nossa parte, que é complementar com mais recursos”, explicou o governador Reinaldo Azambuja.

O governador ressaltou que esta parceria segue em diferentes frentes, como na entrega de viaturas, máquinas agrícolas e agora ônibus escolares. “Conseguimos hoje a entrega para 79 municípios, que são veículos de qualidade, com mais conforto e redução de custos às prefeituras. Isto mostra que temos parcerias sólidas e de confiança”.

Também citou que já foi iniciada uma discussão com a bancada federal para definição de emendas ao Orçamento, onde ficou definido que as emendas individuais serão repartidas para todos os 79 municípios do Estado. “Este é um trabalho importante, onde por meio da parceria podemos devolver para as comunidades recursos federais. Estamos sendo muito bem atendidos pelo governo federal”.

Ainda lembrou que indicadores positivos de Mato Grosso do Sul, como geração de empregos, investimentos, crescimento e poder de competitividade é fruto desta dinâmica econômica, em uma relação de trabalho com a bancada, para liberação de emendas e obtenção de recursos junto a União. “Recursos estão chegando lá na ponta, nos 79 municípios do Estado”.

Prefeitos

O presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), Valdir Couto de Souza Júnior, ressaltou que estes investimentos do governo estadual, junto com emendas da bancada federal, mostra que a atual gestão é municipalista.

“O governo de Mato Grosso do Sul, em parceria com a bancada, traz estes recursos importantes, e quem ganha com isto são os municípios, que desta vez vão ter a disposição 168 ônibus escolares para ajudar no transporte de estudantes, em áreas e regiões distantes”, descreveu.

Valdir Couto lembrou que para a cidade de Nioaque, no qual é prefeito, serão três veículos. “Vai nos ajudar bastante, porque temos assentamentos, quilombolas e mais de 30 linhas de transporte escolar, para atender quem mais precisa, como os povos indígenas”.

O prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, citou que o município tem uma frota própria de veículos e que faz o transporte da rede municipal e estadual. “Nossos ônibus estavam velhos e precisávamos desta renovação da frota, sendo importante este investimento até para que os veículos possam cumprir o horário, já que quando ficam velhos, começam a dar problema”.

Já o prefeito de Maracaju, Marcos Calderan, destacou que estes investimentos, fruto de emendas parlamentares e recursos do governo, é uma espécie de incentivo aos municípios. “Mostra esta atenção especial do governador para as cidades, que precisam deste apoio e contribuição. Estamos animados com mais esta parceria”.

Na região de fronteira, o prefeito de Coronel Sapucaia, Rudi Paetzold, ponderou que esta ajuda permite que os prefeitos não aumentem os gastos com a locação de veículos. “Ajuda nos transporte e na economia dos recursos, pois o que gastaríamos com os veículos, agora podemos investir em outras ações, como merenda escolar e reforma das escolas”.

A solenidade da entrega de ônibus escolares teve a participação do ministro da Educação, Milton Ribeiro. Ela aconteceu no estacionamento do Buffet Yotedy, em Campo Grande, seguindo todos os protocolos de biossegurança em função da pandemia da covid-19.