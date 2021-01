Prefeito de Dourados anuncia corte de 30% nos cargos comissionados

O prefeito de Dourados, Allan Guedes - (Foto: Divulgação)

Por meio de uma coletiva realizada no Centro Administrativo Municipal realizada nesta manhã (7), o novo prefeito de Dourados, Alan Guedes (PP) afirmou que vai suspender o pagamento de contratos dos prestadores de serviços e fornecedores por 90 dias. A medida é uma forma de tentar tirar o caixa do "vermelho".

Alan citou que realizará cortes de 30% nos cargos comissionados do município, atingindo aproximadamente 200 servidores e também a redução de 25% em despesas da prefeitura.

Atualmente, a folha salarial gira em torno de R$ 31 milhões e a administração possuía nos cofres, no dia 4 de janeiro, R$ 8 milhões.

Os valores são referentes a R$ 7 milhões do duodécimo da Câmara repassado ao Executivo e R$ 1 milhão da Lei Kandir. As informações são do portal Dourados News.