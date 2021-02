Para atender pedidos da população Neno Razuk instala escritório regional em Naviraí

O deputado estadual Neno Razuk (PTB) juntamente com o vice-prefeito de Naviraí, Marcio Araguaia (PTB) e a prefeita Rhaiza Matos (PSDB) inauguram em março um escritório regional de atendimento no município para toda região - (Foto: Divulgação)

O deputado estadual Neno Razuk (PTB) juntamente com o vice-prefeito de Naviraí, Marcio Araguaia (PTB) e a prefeita Rhaiza Matos (PSDB) inauguram em março um escritório regional de atendimento no município para toda região.

“Teremos uma estrutura completa, um braço da Assembleia Legislativa em Naviraí para atender a população, as demandas dos municípios próximos e fazer um trabalho conjunto. Foi um pedido nosso ao deputado Neno Razuk que prontamente viu a importância desse local”, comemorou Marcio Araguaia.

Para o parlamentar, é preciso dar atenção para o atendimento regionalizado, fortalecendo assim as demandas de cada município. “Muitas vezes, em especial agora nos tempos de pandemia, os vereadores e vereadoras, quem mora nos municípios mais distantes da Capital não conseguem vir sempre até a Assembleia, então esse atendimento vai aproximar cada dia mais nosso mandato de todos”, frisou Razuk.

O escritório será inaugurado no início de março seguindo as regras de biossegurança e contará com estrutura para demandas legislativas, orientações jurídicas e presença do deputado sempre que possível.