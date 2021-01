Papel da ciência é reafirmado na retrospectiva do MS em Pesquisa

MS em Pesquisa - (Foto: Reprodução/TV Alems)

Com o primeiro mês do ano, renovam-se as expectativas por um 2021 melhor, em especial, com a chegada de várias vacinas produzidas por cientistas para romper com o ciclo do novo coronavírus. Mas, além desse, muitos outros assuntos continuaram a receber atenção dos pesquisadores sul-mato-grossenses ao longo do ano passado, e é isso que vamos conferir na edição especial do "MS em Pesquisa", da TV Assembleia.

As pesquisas, mesmo com a pandemia e as restrições por ela impostas, seguiram seus caminhos adaptando-se ao possível. Mesmo longe de grandes centro científicos, como São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, os pesquisadores de Mato Grosso do Sul seguiram dando suas contribuições, em todas as grandes áreas do conhecimento. No total, nove entrevistas fazem parte da edição especial do programa, com pesquisadores de áreas como Educação, Comunicação, Arquitetura, Agronomia, Economia, Engenharia e até do Ensino Médio.

O MS em Pesquisa é exibido no canal 9 da Claro Net TV, em Campo Grande e em Dourados, às 16h30, nas terças e quintas-feiras, às 15h, aos sábados, e às 16h, aos domingos. Você também pode conferir todas as edições do programa no canal oficial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, no Youtube.