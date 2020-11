"Os números de casos estão diminuindo. O lockdown está descartado", ressalta o prefeito Marcos Trad

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) e a vice Adriana Lopes na coletiva de hoje a tarde - (Foto: Reprodução)

Reeleito em Campo Grande, o prefeito Marquinhos Trad (PSD) concedeu uma entrevista a TV MS Record na tarde de hoje (16), e deixou claro que não há possibilidade chances de ‘lockdown’ na Capital.

“Os números estão diminuindo, por isso descartamos o lockdown novamente na cidade. Nas internações, ninguém ficou sem leito, mesmo as pessoas que faleceram... Ninguém ficou sem remédio ou vaga em UTI”, disse.

O prefeito ainda destacou que as medidas radicais impostas durante a pandemia, como o fechamento do comércio foi totalmente pensada e conduzida pela Ciência. “Nossa condução foi pela Ciência. Nosso grupo de trabalho ora regrou, ora flexibilizou de acordo com dados técnicos e científicos”, afirmou.

Na coletiva realizada nesta tarde, o prefeito agradeceu aos partidos que o apoiaram nas eleições e também ao Governo do Estado.

“Quero agradecer os 220 mil votos, que é o reconhecimento do fruto de um trabalho de toda essa equipe. Não é uma tarefa fácil administrar uma cidade que vinha em uma gestão extremamente conturbada e turbulenta [...] Por isso a gente quer agradecer aos Democratas, ao PSDB, ao Republicanos, ao PCdoB, ao Patriota, a Rede Sustentabilidade, ao Cidadania, ao PSD e ao PTB”, destacou.