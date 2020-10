Ordem de propaganda eleitoral no rádio e TV em Campo Grande é definida

A audiência pública, realizada por videoconferência, foi conduzida pelo juiz Thiago Nagazawa Tanaka - (Foto: Reprodução)

A 35ª Zona Eleitoral de Campo Grande realizou ontem (2) uma reunião para distribuição dos horários reservados à propaganda eleitoral gratuita nas emissoras de rádio e televisão, em Campo Grande. A audiência pública, realizada por videoconferência, foi conduzida pelo juiz Thiago Nagazawa Tanaka.

Na reunião, além da definição de questões técnicas, houve divulgação do tempo de propaganda destinado a cada partido ou coligação, bem como sorteio para a ordem de veiculação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, que ocorrerá no período de 9 de outubro até 12 de novembro.

Cerca de 70 participantes participaram da reunião virtual, entre representantes dos partidos políticos, das coligações e das emissoras de rádio e televisão de Campo Grande.

A distribuição do tempo obedece a dois critérios: de todo o tempo de propaganda, 5% deve ser dividido igualmente entre todos os partidos, independentemente de terem representação ou não no Congresso. Os outros 95% são distribuídos conforme o tamanho das bancadas eleitas para a Câmara dos Deputados.

Com o sorteio, a ordem de exibição do primeiro dia de veiculação das propagandas ficou da seguinte maneira:

1º - Partido Verde (PV)

2º - Progressistas (PP)

3º - O Futuro Começa Aqui (PROS, PSC)

4º - Partido Novo (NOVO)

5º - Partido Democrático Trabalhista (PDT)

6º - Movimento Democrático Brasileiro (MDB)

7º - Campo Grande em Boas Mãos (SOLIDARIEDADE)

8º - Podemos (PODE)

9º - Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)

10º - Partido Liberal (PL)

11º - Partido dos Trabalhadores (PT)

12º - Partido Social Liberal (PSL)

13º - Avançar e Fazer Mais (CIDADANIA, DEM, PATRIOTA, PCdoB, PSB, PSD, PSDB, PTB, REPUBLICANOS)

14º - Avante (AVANTE)