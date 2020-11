Operação da PM coloca mais de 2,6 mil policiais para garantir segurança nas eleições

Policia Militar - (Foto: PM)

Com ações nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, a Polícia Militar inicia neste sábado (14) a "Operação Eleições 2020". Mais de 2,6 mil policiais vão reforçar a segurança em todos os colégios eleitorais do Estado até o fim do domingo (15).

O Comando da "Operação Eleições 2020" ficará a cargo do chefe do Estado Maior-Geral da PMMS, coronel Nivaldo de Pádua Mello.

Segundo a PM, o trabalho atenderá as particularidades de cada região do Estado. Logo, o policiamento será feito nas seguintes modalidades: a pé, montado, motorizado, tático e de trânsito.

Ao todo, 2.669 policiais militares vão atuar na segurança do processo eleitoral - cerca de mil deles só em Campo Grande. Tudo para que o pleito ocorra de forma tranquila, sem "embaraço ou inconveniência" aos eleitores e candidatos.

Setores responsáveis pela totalização e apuração dos votos também terão apoio dos militares.

Também na "Operação Eleições 2020", os policiais foram orientados para impedir aglomerações, conforme disposto nos Planos de Segurança Sanitária , tanto do TRE, como da PMMS.