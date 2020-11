Obras na ALEMS garantem novo acesso para servidores e entrada exclusiva ao público

ALEMS - (Foto: Divulgação/ALEMS

Enquanto a Casa de Leis está fechada ao público, devido às medidas tomadas para evitar a propagação da Covid-19, obras estão em andamento para melhorias em todo o Palácio Guaicurus. Uma das novidades é a entrada secundária, mais próxima do estacionamento de visitantes, com corrimões e rampas, a fim de facilitar o acesso dos servidores do Poder Legislativo e de visitantes que utilizam cadeiras de rodas ou têm dificuldade de locomoção. Nesta primeira semana de novembro foram instalados os corrimões da escada e da rampa no local.

A nova entrada faz parte do amplo projeto que está em andamento para adequação às Normas Brasileiras 9050 (NBR 9050), da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que prevê regras de acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. O projeto foi elaborado pela Comissão de Estudo de Acessibilidade em Edificações. A intenção, conforme o primeiro secretário da Casa de Leis, deputado Zé Teixeira (DEM), é que a Casa de Leis acolha a todos. “Aqui é a Casa do povo. Esta Casa precisa estar de portas abertas e acessíveis também às pessoas com deficiência”.

Segundo o responsável técnico das obras, Neder Shabib, arquiteto da ALEMS, o novo acesso foi escolhido de forma que a entrada fique a menos de 50 metros da vaga mais próxima. Pela nova entrada, mais próxima do estacionamento de visitantes e de acordo com as normas de acessibilidade, terão acesso à ALEMS as pessoas que usam cadeiras de rodas e também os servidores. Outros detalhes ainda foram considerados para que as obras ficassem de acordo com as normas de acessibilidade. “Embora não fosse tão visível, nós tínhamos um desnível de dois metros no local. Por isso, também foi necessária a rampa nesta entrada secundária”, explica o arquiteto.

A entrada principal da Casa de Leis, que já contava com rampas e corrimões, bem como inscrição em Braille indicando a entrada e a saída, fica destinada exclusivamente aos visitantes e público em geral.

