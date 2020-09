Novo horário do toque de recolher passa a valer hoje em Campo Grande - (Foto: Divulgação/Prefeitura)

Durante a primeira quinzena de setembro o campo-grandense terá uma hora a mais para aproveitar os serviços de bares restaurantes e lojas, pois o novo toque de recolher vai funcionar das 23h até às 05h. Os serviços isentos do decreto são as atividades essenciais e em caso de saída o motivo deverá ser comprovado. As informações foram divulgadas hoje (1º) no Diário Oficial de Campo Grande.

As exceções ficam para serviços essenciais como postos de combustíveis, farmácias e serviços de saúde, que podem funcionar em horário estabelecido no alvará de localização e funcionamento respectivo, bem como aos serviços de delivery, coleta de resíduos e ações destinadas ao enfrentamento da Covid.

Algumas medidas permaneceram as mesmas como a lotação máxima de 50% da capacidade, proibição de festas, eventos e reuniões, eventos esportivos e campeonatos, bem como do compartilhamento de objetos, inclusive narguilés e tererés. As apresentações em bares e restaurantes com música ao vivo deverá respeitar todas as normas sanitárias já impostas e poderá contar com dois músicos simultaneamente.

Apesar da medida estar menos rigorosa MS ainda tem 37 cidades em alto grau de risco e Campo Grande está entre elas com classificação vermelha segundo o Programa PROSSEGUIR, onde a recomendação é de apenas serviços essenciais.

O decreto é fruto de reunião semanal entre o prefeito Marquinhos Trad, secretários e representantes do Ministério Público Estadual (MPE) e dos comerciantes.