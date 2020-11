Novembro Azul é tema do Perspectiva

Logo após o Outubro Rosa, outra campanha temática que tem ficado bastante popular é o Novembro Azul. Neste mês, governos e entidades alertam os homens sobre a necessidade de atenção ao câncer de próstata, doença que se previamente detectada pode ser curada, mas que sem essa descoberta pode gerar sérios riscos à saúde. Esse assunto foi tema da nova edição do programa Perspectiva, da TV Assembleia, apresentado por Livia Machado.

A próstata é uma glândula presente abaixo da bexiga em homens, e que pode transformar-se em um tumor – é o que explica o oncologista Fábio Colacino, durante sua participação no Perspectiva. Um sintoma bastante comum, explica ele, é a dor ao urinar, resultado do ganho de volume dessa glândula, que passa a “chocar-se” com a uretra.

Um dos meios de detecção desse tipo de câncer é o exame de toque, que por conta da estrutura machista da sociedade é cheio de estereótipos que chegam a impedir o monitoramento da doença. O exame é rápido, indolor e bastante eficiente na prevenção.

O “Perspectiva” é exibido ao longo da programação da TV ALEMS, canal 9 da operadora Claro NET TV, em Campo Grande, e em Dourados. Também é possível conferir esse e outros programas já exibidos pelo canal oficial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, no YouTube.