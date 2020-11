Nove urnas apresentam problemas em MS e quatro ocorrências já foram registradas entre eleitores

Eleitor votando de máscara - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) divulgou que nas primeiras horas da manhã de hoje (15), nove urnas apresentaram problemas no Estado. Algumas precisaram ser substituídas e outras somente ajustadas.

Já em relação a não candidatos, quatro ocorrências sem prisão foram registras em Mato Grosso do Sul. Os motivos não foram divulgados.

Em todo o País 431 urnas já tiveram que ser substituídas em todo o País. Até o momento, segundo o TSE, não há registros de necessidade de voto manual. O primeiro boletim do órgão do primeiro turno das eleições municipais de 2020 foi divulgado às 10h. Os dados, no entanto, foram atualizados até às 9h21.

O TSE informou que 147.918.483 eleitores estão aptos a registrar votos neste primeiro turno das eleições nos municípios brasileiros.