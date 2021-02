Nos EUA, aliados de Biden querem lançar organização para promover agenda política

Joe Biden - (Foto: Win McNamee/Getty Images/AFP)

Aliados do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, estão se preparando para criar uma nova organização sem fins lucrativos, com respaldo da Casa Branca, que buscará criar apoio para sua agenda política, segundo um membro de alto escalão do governo. Com nome "Construindo Juntos", a organização deve veicular anúncios promovendo as políticas do presidente e coordenar com as agremiações sem fins lucrativos já existentes questões como a Covid-19, mudança climática e economia. A Casa Branca não irá supervisionar diretamente a organização, mas altos funcionários de Biden estiveram envolvidos em discussões sobre sua estrutura e escolheram um grupo de veteranos da campanha do democrata e aliados para estabelecê-la. Fonte: Dow Jones Newswires.