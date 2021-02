Neno Razuk homenageia 50 anos da Mace e relembra importância histórica do colégio em MS

Deputado Estadual Neno Razuk (PTB) - (Foto: Assessoria de Comunicação ALMS )

O deputado estadual Neno Razuk (PTB) homenageou os professores Pedro Chaves e Reni Domingos Chaves pelo lançamento do livro que traz a história dos 50 anos de criação do Colégio Mace.

“Foi a escola que revolucionou o ensino campo-grandense trazendo para a Capital, uma instituição onde o aluno fosse o centro polarizador do sistema ensino-aprendizagem. Entre milhares de médicos, advogados, engenheiros, contabilistas, empresários e profissionais de nosso Estado, muitos com certeza aprenderam ali a escrever”, relembra.

A MACE – Moderna Associação Campo-Grandense de Ensino, com a proposta de Educação de excelência e qualidade. Fundada pelos professores Plínio Mendes dos Santos e Terezinha de Jesus dos Santos em 1969, então professores recém-desligados de outra escola tradicional da cidade, a Oswaldo Cruz, a escola cresceu e chamava atenção até mesmo pela arquitetura onde um prédio redondo fazia com que os alunos e alunas se sentissem orgulhosos.

Posteriormente a escola foi assumida pela diretora pedagógica Reni dos Santos Chaves, que juntamente com o professor Pedro Chaves, fizeram do local um marco histórico em Campo Grande e uma das maiores potências de ensino.

A escola foi vendida ao Grupo Elite em 2017, porém com o compromisso de continuar com os alunos no centro de todas as atenções.

“No próximo dia 25 anos será lançado um livro contando a história dos 50 anos da escola e agradecemos por ter feito parte da história de vida de milhares de alunos e alunas que galgaram na MACE seus primeiros passos escolares e hoje são profissionais que carregam no currículo o orgulho de ali terem estudado”, finalizou.