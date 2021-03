Neno lamenta morte de Coronel Adib e relembra importância dele para Dourados e região

O deputado estadual Neno Razuk (PTB) lamentou a morte do Coronel Adib Massad que morreu hoje (3) aos 91 anos. Ele estava internado no Hospital da Unimed na Capital. Neno lembrou a criação do GOF no Estado e a participação de seu pai, o ex-deputado Roberto Razuk na escolha de Dourados como cidade sede do grupo que foi criado para combater o crime na fronteira com o Paraguai.

“Um homem lendário e admirado por todos, comandou o Grupo de Operações da Fronteira, criado na gestão do então governador Marcelo Miranda. Na época, meu pai Roberto Razuk era deputado e lutou para que a sede ficasse em Dourados mostrando a importância pela posição geográfica, atendendo toda a fronteira e se tornando uma referência nacional no combate ao crime”, recordou com carinho.

Para Neno, o ex-comandante deixou uma marca única na história. “Aos 91 anos, se foi deixando a história de nosso estado com sua marca. Nossos sinceros sentimentos à família e agradecimentos ao legado que Coronel Adib nos presenteou”, afirmou emocionado ao falar da história.