Nelsinho Trad apresenta pautas prioritárias na primeira reunião de líderes do Senado

O senador Nelsinho Trad (PSD) - (Foto: Divulgação)

Já na liderança do PSD, senador Nelsinho Trad defende a vinda de mais insumos para produção de vacinas contra o Covid-19, o retorno do auxílio emergencial e a criação da Comissão de Segurança Pública no Senado Federal.

Em reunião entre as lideranças de partidos, o novo líder do PSD defendeu nesta terça-feira a união dos parlamentares pela busca de mais insumos para produção de vacina contra o Covid-19 no Brasil e, também, colocou como prioridade a votação no Senado Federal do projeto de extensão do Auxílio Emergencial no país.

Os dois assuntos foram ainda nesta manhã divulgados pelo parlamentar em entrevistas para rádios FM UCDB e CBN de Campo Grande. De acordo com o senador Nelsinho Trad, trabalhadores informais e microempreendedores necessitam de apoio do governo federal, porque tiveram o benefício cortado com o fim da pandemia. “Nós apresentamos a proposta de auxiliar aqueles que mais precisam e o presidente Rodrigo Pacheco já levou essa questão para o ministro Paulo Guedes e ao presidente Bolsonaro para que seja concrentrizado da melhor forma fiscal para atender os mais necessitados”, disse o senador.

Comissões no Senado

Como líder da bancada do PSD, o senador explicou que não vai assumir nenhuma comissão permanente do Senado Federal, e vai indicar os escolhidos pelo partido para presidir comissões. Na reunião desta manhã, as lideranças, segundo o senador Nelsinho, decidiram que vão apresentar uma definição após o Carnaval sobre a presidência das 14 comissões.

No encontro, o senador Nelsinho Trad propôs a extinção da Comissão do Futuro e sugeriu a criação da Comissão da Segurança Pública, seguindo o modelo existente na Câmara Federal. “Proposição do PSD, na linha do Major Olímpio (PSL/SP), a criação da Comissão da Segurança Pública”, destacou o senador.