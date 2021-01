Não permitiremos venda de terras para estrangeiros, diz Bolsonaro na Bahia

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (21) que, se depender de sua atuação e da bancada de deputados federais da Bahia, não permitirá venda de terras e imóveis a estrangeiros. "Esse País é nosso e de cada um de nós", completou o presidente. O presidente também disse esperar entregar mais títulos rurais e afirmou que, com a entrega das propriedades, "as pessoas se libertam de um jugo que outros governos impuseram". "Em dois anos do meu governo nós entregamos mais títulos do que 20 anos de governos anteriores", disse. De acordo com o presidente, "aqui no Brasil, a propriedade privada é sagrada".

Bolsonaro cumpre agenda nesta quinta-feira (21) em Coribe, oeste baiano, para inauguração de trecho recapeado de 67 km da rodovia BR-135, que atende o escoamento de grãos do interior dos Estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Acompanharam o presidente os ministros do Turismo, Gilson Machado, e da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, bem como o deputado federal José Rocha (PL-BA).

Durante a cerimônia, Bolsonaro elogiou a atuação de Freitas - segundo o presidente, "hoje, a figura mais importante" - e a do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Apesar das disputas entre pastas sobre a destinação de recursos para investimento em obras de infraestrutura ou atenção ao teto de gastos, Bolsonaro afirmou que, em seu governo, "todos os ministros se entendem e remam na mesma direção".

Freitas anunciou também que o governo federal deve entregar 170 km em obras de rodovias recapeadas ou duplicadas na Bahia até o fim de fevereiro. "Vamos entregar mais 25 km de duplicação da BR-101, mais 15 km de duplicação da BR-116. As obras não param. Mais quase 80 km de pavimentação da BR-235, que começa no litoral de Sergipe e termina na Ferrovia Norte-Sul, ou seja, nós estamos integrando o Brasil".

O presidente deve retornar a Brasília por volta das 12h. Segundo anunciou, a transmissão ao vivo semanal, prevista para hoje, deverá ser antecipada das 19h para as 18h.