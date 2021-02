"Não descarto essa possibilidade", diz senadora Simone sobre candidatura ao governo de MS

A senadora Simone Tebet (MDB) - (Foto: Divulgação)

Focando nas eleições que acontecem ano que vem no País, alguns nomes já estão sendo ventilados para disputa no próximo ano no Estado. Ao que tudo indica existe a possibilidade de candidatura da senadora Simone Tebet (MDB) pela disputa na liderança de Mato Grosso do Sul.

“O MDB tem nomes qualificados para concorrer. Eu acredito que sou candidata a reeleição, mas não descarto a possibilidade de ser candidato ao Governo de Mato Grosso do Sul. Os tabuleiros vão ser muito alterados e acho que nós temos que pensar bem, pelo menos um ano antes da eleição o partido terá que tomar essa decisão”, detalha a Senadora ao programa Tribuna Livre da Capital FM.

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira (23) que não "briga" com a Petrobras, mas quer mais "transparência" e "previsibilidade" da estatal. Na semana passada, Bolsonaro decidiu não reconduzir o atual presidente da estatal, Roberto Castello Branco, e anunciou a indicação do general Joaquim Silva e Luna, atual diretor de Itaipu Binacional, para o cargo.

Antes do anúncio, Bolsonaro vinha criticando a Petrobras em razão de reajustes nos combustíveis. “Todos nós estamos indignados com o preço do combustível. O orçamento não está dando mais para encher o tanque. Temos que entender que em uma democracia, você não pode jogar aos ventos medidas que podem ser até populistas, mas que na prática não se sustentam. Houve um equívoco do presidente com essa decisão em relação a Petrobras [...] Você tem outros meios de atender a população de outras formas, uma delas é a aprovação da Reforma Tributária”, finaliza.