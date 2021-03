Na luta pela população cassilandense, liderança pede apoio ao deputado Jamilson

Liderança de Cassilândia é recebida pelo deputado Jamilson - ( Foto: Assessoria)

O deputado Jamilson (sem partido) recebeu, em seu gabinete, o ex-vereador Rodrigo Barbosa de Freitas, de Cassilândia. A visita aconteceu na última terça-feira (9) e a liderança daquele município, preocupada com as necessidades da população, solicitou mais recursos por meio de emendas parlamentares.

Jamilson conheceu de perto o trabalho de Rodrigo quando ele atuou como vereador na última legislatura. O deputado acha importante a participação de Barbosa na luta dos interesses da população de Cassilândia, mesmo que não atue mais como parlamentar, no momento.

“Rodrigo desempenhou um trabalho muito importante quando vereador. Uma pessoa honesta, que se empenha por melhorias ao município. Isso mostra que ele trabalha de verdade, pois mesmo fora da Câmara ele está aqui, cobrando mais verbas à Cassilândia”, afirmou.

Em 2019, por meio de emenda parlamentar, Jamilson destinou recursos à Cassilândia para a contratação de médicos especialistas para atender à população do município. O deputado sempre está atento às demandas das cidades do interior, pois recebe vereadores, prefeitos e lideranças de todos os municípios para o bem da população de cada região.

“Meu gabinete sempre esteve com as portas abertas para ouvir as solicitações vindas de todo o Estado. Infelizmente, com a pandemia da Covid-19, estamos impossibilitados de receber as lideranças na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul”, lamentou.

“Mas isso não nos impedirá de acompanhar as necessidades do interior, pois nosso atendimento irá continuar de forma remota ou até mesmo por telefone”, finalizou.