Mulheres em Debate traz nesta edição o tema Mulheres em destaque

Conforme as entrevistadas, as novas gerações já estão sendo preparadas para garantir mais igualdade no ambiente de trabalho - (Foto: Divulgação TV ALEMS)

No mês de outubro, a TV Assembleia de Mato Grosso do Sul leva ao público discussões sobre as mulheres que ocupam posições de chefia e liderança. Mesmo representando a maioria da população, as mulheres ainda ocupam a menor parcela dos cargos de destaque no país.

Para falar sobre os desafios e conquistas do gênero feminino no ambiente corporativo, seja público ou privado, o Mulheres em Debate ouviu a procuradora-geral do Estado, Fabíola Marquetti, e a delegada de Polícia Civil e diretora do Departamento de Repressão à corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), Ana Claudia Medina.

O bate-papo revelou a jornada profissional das duas servidoras pioneiras em cargos de relevância em suas áreas de atuação. Conforme as entrevistadas, as novas gerações já estão sendo preparadas para garantir mais igualdade no ambiente de trabalho.

O programa Mulheres em Debate é fruto da parceria entre a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e a Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres do Estado. A nova edição do Programa pode ser conferido da TV Assembleia, no Canal 9 da Claro Net TV, no canal oficial do YouTube, da TV ALEMS.