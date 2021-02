Mulheres em Debate faz análise do resultados das Eleições 2020

Subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres, Luciana Azambuja, e a deputada estadual Mara Caseiro são entrevistadas - (Foto: TV ALEMS)

O ano de 2021 começa com mais um programa inédito. Dessa vez para repercutir o desempenho das mulheres que este ano iniciam seus trabalhos frente as Prefeituras e as Câmaras Municipais.

A subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres, Luciana Azambuja, e a deputada estadual Mara Caseiro comentaram sobre a evolução, mesmo que tímida no número de registros de candidaturas. Outro ponto abordado durante o bate-papo foi o resultado do pleito, onde a maioria esmagadora dos candidatos eleitos ainda é do gênero masculino.

Esta edição do Mulheres em Debate falou sobre os trabalhos realizados para o incentivo do ingresso das mulheres na política e sobre a importância da união para que nas próximas eleições elas tenham mais igualdade dentro da política. O Programa vai ao ar pelo Canal 9 da Net-Claro e fica também disponível no canal do YouTube da Casa de Leis.