MS investe R$ 30 milhões em equipamentos de combate aos incêndios no Pantanal

Queimadas no Pantanal Matogrossense - (Foto: Dida Sampaio/Estadão)

Dentro da estratégia de fortalecer as estruturas de combate aos incêndios florestais, o governador Reinaldo Azambuja anunciou, nesta quarta-feira, dia 09, que o Estado está investindo R$ 30 milhões em equipamentos, que vão desde caminhões ABPS, a equipamentos de proteção individual para brigadistas, motos bomba, mangueiras, drones e abafadores.

A ação, segundo o governador Reinaldo Azambuja, é parte do projeto de conservação do Pantanal por meio da otimização dos serviços de prevenção e combate a incêndios florestais prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar, que foi entregue ao presidente Jair Bolsonaro.

Levantamento Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul revelou que 4,1 milhões de hectares de Pantanal, cerca de 27% de todo o bioma, foram atingidos pelas queimadas ao longo do ano de 2020. Desse total, somente 12% do Pantanal de Mato Grosso do Sul foi atingido pelo fogo.