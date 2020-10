População de Dourados comemora investimentos em todas as áreas - (Foto: Divulgação/Governo do Estado de MS)

Mato Grosso do Sul completa em 2020, 43 anos de existência e os sul-mato-grossenses comemoram os inúmeros investimentos feitos pelo Governo do Estado, todos eles pensados e planejados, ouvindo as reivindicações e demandas da população de cada um dos 79 municípios, através do Programa Governo Presente.

Em Dourados, a segunda maior cidade do Estado, a administração estadual investiu mais de R$ 1 bilhão em obras e repasses. A construção da sede do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) é exemplo dessa política de gestão municipalista. Aguardada há mais de 30 anos, a obra começará a ser erguida nos próximos meses no Jardim Guaicurus, em uma área de 17.400 m² . São 1.434 m² de área construída, em um moderno complexo policial abrigando DOF e a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron). O investimento no novo prédio do DOF será de R$ 5,1 milhões.

Ainda na área de segurança pública, Dourados recebeu 72 viaturas: 33 para Polícia Militar, 10 para a Polícia Civil, 12 para Corpo de Bombeiros, um para a perícia, 15 para o DOF e uma van para a Unidade Educacional de Internação (Unei).

Na saúde, o destaque é a construção do Hospital Regional da Grande Dourados. A unidade atenderá pacientes dos 34 municípios da região, do Conesul e da faixa de fronteira.

Em parceria com a prefeitura, o Governo do Estado ainda refez o asfalto das principais avenidas da cidade (Weimar Torres, Marcelino Pires e Joaquim Teixeira Alves), e o Núcleo Industrial e o acesso ao Polo Industrial de Dourados receberam pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e iluminação, beneficiando centenas de trabalhadores, aumentando a competitividade de empresas e contribuindo para a geração de empregos e renda.

Outro destaque é a área habitacional. Desde 2015, 2.888 unidades foram entregues em Dourados e 190 lotes urbanizados estão em execução, num investimento ultrapassa R$ 215 milhões.

Somente nesta sexta-feira (02) o governador Reinaldo Azambuja, em visita ao município de Dourados, entrega R$ 121.225.446,07 em obras que ampliam a cobertura de esgoto em Dourados e também melhoram o Sistema de Abastecimento de Água.

Além disso, Reinaldo autoriza R$ 38 milhões em obras de pavimentação/readequação asfáltica, chegando ao saldo de R$ 159,2 milhões aplicados em infraestrutura.