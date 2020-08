Mourão diz que ONU não teve papel relevante de combate à pandemia do coronavírus

Hamilton Mourão - (Foto: Alan Santos/PR)

O vice-presidente Hamilton Mourão avalia que a Organização das Nações Unidas (ONU) "não teve papel relevante" no combate à pandemia do novo coronavírus. "Não houve uma única reunião do Conselho de Segurança da ONU para tratar desse assunto e se questiona fortemente desempenho da Organização Mundial da Saúde (OMS)", disse Mourão, em evento promovido pela TV BandNews. "Isso terá consequências no futuro próximo, entre eles essa desglobalização", disse o vice-presidente.